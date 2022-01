"Spider-man: No Way Home" se mete dentro de las 10 películas más taquilleras de la historia

Durante el reciente fin de semana, "Spider-man: No Way Home" siguió aumentando su recaudación y logró entrar al Top 10 de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Con 1.536 millones de dólares en todo el mundo, la cinta de Sony y Marvel se posicionó en el lugar 8 de las cintas más taquilleras de la historia, a solo 120 millones del puesto 7 el remake de "El Rey León" de 2019.

Eso sí, la película está muy lejos de los primeros lugares: la lista la encabeza "Avatar" con 2.847 millones de dólares, seguido por "Avengers: Endgame" con 2.797 millones y más atrás "Titanic" con 2.187 millones.

"Spider-man: No Way Home", de todas formas, se mantiene como la cinta más exitosa desde el inicio de la pandemia al ser la única que superó la barrera de los 1.000 millones. La que más se acercó fue "No Time to Die" que logró poco más de 770 millones de recaudación en 2021.