"Spider-Man: No Way Home" supera los mil millones de dólares en recaudación

Durante este fin de semana, "Spider-Man: No Way Home" consiguió superar la barrera de los mil millones de dólares en recaudación, siendo la primera cinta en hacerlo desde diciembre de 2019 y la única que ha podido lograrlo desde el inicio de la pandemia.

Hasta el domingo 26, la película consiguió 467.3 millones de dólares en Norteamérica, mientras que en el resto del mundo logró 587.1 millones, logrando un total de 1.054 mil millones en todo el mundo.

Con esto, "Spider-Man: No Way Home" es la primera película estrenada durante la pandemia de Covid-19 que supera mil millones, y la primera en hacerlo desde "Star Wars: The Rise of Skywalker", estrenada en diciembre de 2019.

Estas cifras la convierten en la más taquillera de 2021, quitándole el puesto a "No Time to Die" que solo llegó a 774 millones de dólares desde su estreno en septiembre.