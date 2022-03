"Spy Kids" tendrá nueva película en Netflix con Robert Rodriguez

La plataforma Netflix se asoció con Robert Rodríguez, para realizar una nueva película de la saga "Spy Kids" que tendrá una generación como protagonistas.

Tal como en la saga original, Rodríguez escribirá, dirigirá y producirá el proyecto que tendrá a una nueva familia de espías. En la "Spy Kids" original, Antonio Banderas y Carla Gugino son dos espías secuestrados, y sus dos hijos, interpretados por Alexa Vega y Daryl Sabara, deben rescatarlos mientras se ocupan de los secretos familiares.

Los detalles de la trama de los nuevos "Spy Kids" aún no se han revelado.

La saga ha recaudado más de 550 millones de dólares a nivel mundial e incluye cuatro películas "Spy Kids" (2001), "Spy Kids 2: The Island Of Lost Dreams" (2002), "Spy Kids 3-D: Game Over" (2003) y "Spy Kids: All The Time In The World" (2011).