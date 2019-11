Actor de "Star Wars" asumió su responsabilidad en filtración del Episodio IX

Gran preocupación al interior de Disney generó una copia del guión de "Star Wars: The rise of Skywalker" que apareció a la venta en internet hace algún tiempo. Si bien el documento fue finalmente adquirido por la empresa, evitando su divulgación, fue un miembro del elenco el culpable de dicha filtración.

En primera instancia el director J.J. Abrams dio cuenta de la situación, pero no quiso apuntar a sus compañeros. Sin embargo, el culpable confesó: el actor John Boyega fue el responsable de que ese guión se hiciera público.

Según reveló el intérprete de "Finn" en un matinal estadounidense, la copia filtrada era de su propiedad. "Lo sacaron de mi departamento, fui yo", confesó.

"Me estaba cambiando de casa y dejé el guión debajo de mi cama. Pensaba sacarlo al día siguiente, pero unos amigos vinieron y nos pusimos a festejar. Semanas después una persona que limpiaba mi cuarto lo encontró y lo puso a la venta en eBay", detalló el artista de 27 años.

Boyega agregó que no fue una situación agradable: "fue horrible, me llamaron desde todos lados. Hasta Mickey Mouse me llamó diciéndome '¿pero qué hiciste?'. Al final todo resultó bien".

OMG! @johnboyega admits it was HIS @starwars #TheRiseOfSkywalker script that was put on eBay! But he swears it was an accident! 🙈 https://t.co/i9rZzYNwW0 pic.twitter.com/RNCKWCscpl