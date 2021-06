Carrie Fisher tendrá finalmente su estrella en Hollywood y Mark Hamill le dio la bienvenida a su "hermana espacial"

Mark Hamill, el legendario actor que dio vida a "Luke Skywalker", celebró el anuncio de que Carrie Fisher finalmente recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, después de años de insistencia por parte de actores y fanáticos de "Star Wars".

La fallecida actriz, conocida por su rol de "Princesa Leia", en se encuentra entre los 38 homenajeados que tendrán sus nombres consagrados para siempre a lo largo del popular hito de Los Ángeles, incluidos Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, Regina King y Ewan McGregor.

"¡Bienvenidos al vecindario!", dijo Hamill en Twitter y dedicó palabras a Fisher: "Mucho amor y un saludo muy especial a la incomparable, hilarante e irreverente fuerza de la naturaleza que fue mi hermana espacial Carrie Fisher".

"Su estrella brillará de aquí a la eternidad", agregó Hamill, quien recibió su estrella en marzo de 2018.

I congratulate & salute all 38 new #HollywoodWalkOfFame honorees-Welcome to the neighborhood!

Much love & a very special 1-finger salute to the incomparable, hilarious & irreverent force of nature that was my space sis Carrie Fisher.❤️ Her star will blaze from here to eternity.🌠 pic.twitter.com/9qAg5UFFGf