Comediante confesó que robó una parte del "Halcón Milenario" desde el set

El actor de comedia Ben Schwartz, que fue consultor de voz y escribió algunos diálogos en "Star Wars: The Rise of Skywalker", reveló que se llevó a casa un recuerdo del set de la película.

Durante una entrevista con Fandom, Schwartz (que fue parte de la serie "Parks and Recreation") confesó que trajo a casa una pieza del famoso aparato: una pieza suelta de aislamiento que colgaba del techo de la nave.

"Lo tomé y fue como una caricatura de Bugs Bunny. Y el material siguió rasgándose a lo largo de la línea ... así que lo tomé y lo envolví", contó Schwartz que además dijo que la pieza está a salvo en un frasco con una etiqueta que escribió él mismo.

Schwartz (que también dio su voz a Sonic en la película "Sonic the Hedgehog") y el comediante Bill Hader ayudaron a crear la "voz" de BB-8 en "Star Wars: The Force Awakens". En "The Rise of Skywalker", escribió algunas líneas para "C-3PO".