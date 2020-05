Confirmado: Taika Waititi dirigirá y escribirá la próxima película de "Star Wars"

En el Día de Star Wars, las novedades sobre la saga vinieron con la confirmación de que el neozelandés Taika Waititi dirigirá y co-escribirá la próxima película de la saga.

Disney y Lucasfilm revelaron este lunes la noticia que se venía rumoreando desde principios de enero y luego de que el mismo Waititi dirigiera el capítulo final de la serie "The Mandalorian".

Waititi co-escribirá la película de "Star Wars" junto a la escocesa Krysty Wilson-Cairns, que escribió la alabada "1917".

La cinta aún no tiene ni título ni fecha de estreno.

Incoming news from a galaxy far, far away….



Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B