Disney+ confirmó especial "Lego Star Wars Terrifying Tales" para festejar Halloween

Disney+ anunció los detalles de lo que será "Lego Star Wars Terrifying Tales", un especial de Halloween que se estrena el 1 de octubre exclusivamente en el servicio de streaming.

El nuevo especial animado continúa la colaboración entre Lucasfilm y el Grupo Lego, estableciéndose después de los eventos de "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Poe Dameron y BB-8 deben realizar un aterrizaje de emergencia en el planeta volcánico Mustafar, donde se encuentran con la codiciosa y confabuladora Graballa the Hutt. El castillo de Darth Vader ha sido renovando para convertirlo en el primer hotel de lujo todo incluido inspirado en los Sith de la galaxia.

Mientras esperan que reparen su X-Wing, Poe, BB-8, Graballa y Dean (un joven valiente que trabaja como mecánico de Graballa) se adentran en el misterioso castillo con el leal sirviente de Vader, Vaneé.

El elenco de voces incluye a Jake Green como Poe Dameron; Raphael Alejandro como Dean; Dana Snyder como Graballa the Hutt; Tony Hale como Vaneé; Christian Slater como Ren; Trevor Devall como Emperador Palpatine; y Mary Elizabeth McGlynn como NI-L8.

The dark side strikes back in a terrifying way this October. 🎃 LEGO Star Wars Terrifying Tales, an Original Special, starts streaming October 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/02P85EF1uQ