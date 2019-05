"Leia", "Rey" y "parodia" lideran las búsquedas en Pornhub sobre Star Wars

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars a nivel mundial, una fecha icónica para los seguidores de la saga, que también han demostrado su interés en el sitio web para adultos Pornhub.

La plataforma de videos xxx reveló estadísticas relacionadas con Star Wars, como por ejemplo que el 4 de mayo la búsqueda de contenido de Star Wars se incrementó un 748% el 4 de mayo de 2018, conocido también como "May The 4th Be With You".

En cuánto a las búsquedas por palabras, el primer lugar es para "Princesa Leia", seguida en el segundo lugar por "Star Wars Rey", en referencia al personaje de Daisy Ridley en la nueva trilogía.

También aparecen "Star Wars parodia", "Star Wars xxx", "Ahsoka Tano", "Star Wars hentai", "Princesa Leia esclava", "Padme Amidala" y "Kylo Ren", el único personaje masculino entre el Top 25 de búsquedas.

Otros datos entregados indican que hay un 38% de mayor probabilidad que un hombre haga una búsqueda comparado con una mujer y que un 77% corresponde a personas entre 18 y 24 años de edad.