Lucasfilm desarrolla nueva película de "Star Wars" con director y guionista

La trama, personajes y cronología aún son un misterio pero una nueva película de "Star Wars" comienza a tomar forma al fichar a su director y su guionista.

Según informó Variety, Lucasfilm está desarrollando el nuevo largometraje de la franquicia galáctica con el escritor y director de "Sleight" J.D. Dillard y el guionista de "Luke Cage", Matt Owens.

El proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas, y aún hay misterio si Dillard será el único director o si la película se estrenará en los cines o se podrá ver en Disney +.

Sin embargo, el proyecto aún tiene que tener la luz verde de Disney. Esta película se sumaría a la anunciada nueva trilogía a cargo de Rian Johnson, aunque no hay detalles de eso.

Kevin Feige, presidente de Marvel, también está desarrollando una película de "Star Wars", y la guionista Laeta Kalogridis está escribiendo una película para Lucasfilm basada en la serie de videojuegos "Star Wars: Knights of the Old Republic".

Por ahora, Disney tiene tres películas de "Star Wars" con fecha de diciembre de 2022, diciembre de 2024 y diciembre de 2026, pero no ha dado mayores detalles de títulos.