Mark Hamill espera retirarse de Star Wars tras "The rise of Skywalker"

El actor Mark Hamill expresó su deseo de retirarse del universo "Star Wars" tras el estreno de "The rise of Skywalker", el noveno episodio de la saga y la última parte de la nueva trilogía.

"Espero que así sea", dijo Hamill ante la pregunta de si esta sería su última aparición en "Star Wars".

"Tuve una conclusión en la película pasada", agregó el hombre que ha interpretado a "Luke Skywalker" en la pantalla grande desde 1977.

Además adelantó que aparecerá en el noveno episodio en formato "fantasma de la Fuerza", al igual que "Obi-Wan Kenobi" y "Yoda" en entregas anteriores.

"El hecho de que siga envuelto en esto es solo por ese peculiar aspecto de la mitología de Star Wars donde, si tu eres un Jed, puedes regresar a última hora como un fantasma de la Fuerza", detalló, confirmando que "Luke Skywalker" usará esta técnica en la próxima cinta.

"Star Wars IX: The rise of Skywalker" se estrenará el 20 de diciembre de 2019.

HAMILL’S LAST HOPE: #MarkHamill (@HamillHimself) is hoping to retire from his Jedi job in @StarWars’ next installment #RiseOfSkywalker pic.twitter.com/Kvdb53Sw31