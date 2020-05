Mark Hamill explica por qué se despide para siempre de "Star Wars"

Mark Hamill se despide para siempre de "Star Wars". Si el actor lo había esbozado hace unos meses para el estreno del Episodio IX, ahora cerró definitivamente la puerta por fuera.

En conversación con Entertainment Weekly, el intérprete de "Luke Skywalker" confirmó su alejamiento de la saga tras participar en seis de la nueve películas. "Tuve un comienzo, una mitad y un final. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando empezamos, nunca se me ocurrió dejarlas", dijo.

Sin embargo, agregó que "ciertamente tengo afecto por George Lucas y por el personaje que creó. Estoy totalmente agradecido porque me lo dieran a mi y a mi carrera, pero no quiero ser tacaño. Todavía muchas historias geniales que contar y muchos grandes actores que pueden hacerlo, no me necesitan a mi".

En ese sentido Hamill alabó el trabajo realizado con la serie "The Mandalorian" de Disney+, la cual cree "es excelente". "Creo que sacaron mucha ventaja en esa serie con su manera económica de contar la historia, como que vuelve a los conceptos básicos de George visualizándose como un western en el espacio", detalló el veterano actor.