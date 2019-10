Mark Hamill tras histórica marcha en Chile: "El mundo los está mirando"

El actor Mark Hamill, conocido por su rol de Luke Skywalker, dio palabras de apoyo luego de la histórica marcha en Chile de este viernes a través de su cuenta de Twitter.

La estrella de Star Wars, muy activo en redes sociales, respondió a un usuario en Twitter que le envió un video sobre la marcha realizada en Santiago.

"Querido Mark, ¿nos enviarías saludos a todos los chilenos que luchan ahora por una vida digna y contra un gobierno fascista?", le escribió Karin Allendes con un video que mostraba la alta convocatoria en Plaza Italia.

"¡Saludos a todos los chilenos! El mundo los está mirando. Resiste", respondió Hamill en una publicación que suma casi mil retuits.

Greetings to all Chileans!🇨🇱The world is watching you.#Resist