"Obi-Wan Kenobi" es el estreno más exitoso en la historia de Disney+

Solo días después de debutar con sus dos primeros capítulos, la serie "Obi-Wan Kenobi" hizo historia dentro de la plataforma Disney+.

El servicio de streaming afirmó este martes que la producción "es el estreno de una serie original de Disney+ más visto a nivel mundial hasta la fecha, según las horas reproducidas en un primer fin de semana".

La producción se establece 10 años después del "Episodio III - La venganza de los Sith (2005)" y tiene a Ewan McGregor de vuelta como Jedi pero esta vez escondido en Tatooine, velando por Luke Skywalker.

Thank you to the best fans in the galaxy for making @ObiWanKenobi the most-watched #DisneyPlus Original series premiere globally to date, based on hours streamed in an opening weekend. pic.twitter.com/LYKFfBZq2L