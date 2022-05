Pedro Pascal sobre película de "The Mandalorian": "Es inevitable"

El chileno Pedro Pascal se refirió al futuro de "The Mandalorian" y la posibilidad de que haya una película de su personaje en el Universo de Star Wars.

Durante su paso por el evento Star Wars Celebration, el actor fue consultado sobre si hay chance de que "The Mandalorian" pase de serie a tener su propia película.

"Esa es una buena pregunta ¿No crees que es inevitable? Yo personalmente, no tengo ni idea, pero sería un sueño hecho realidad. ¡No es que más sueños puedan hacerse realidad! Tal vez me he llenado", dijo Pascal a Variety.

Además, el actor alabó el regreso al cine y la experiencia de estar en una sala y "ver la industria del entretenimiento evolucionar en tantas formas nuevas y diferentes. Me encanta ir al cine, he vuelto y simplemente poder estar con una audiencia nuevamente es una de las cosas más importantes para mí. Si sucede con 'The Mandalorian', todo lo que puedo decir es 'por favor'".

Por ahora, "The Mandalorian" tiene su tercera temporada confirmada y se estrenará en febrero de 2023.