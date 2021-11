Presidenta de Lucasfilm abre la puerta al regreso de personajes de la trilogía secuela de "Star Wars"

Mientras se siguen preparando nuevas series basadas en personajes de la trilogía original, "Star Wars" podría sumar producciones con nombres de la trilogía secuela que se estrenó entre 2015 y 2019.

Mientras se espera el estreno de las series "Obi-Wan Kenobi" y "El libro de Boba Fett", la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy indicó que no "olvidarán" a quienes protagonizaron los Episodios VII, XIII y IX.

"Ciertamente, esos no son personajes que vamos a olvidar. Vivirán, y esas son conversaciones que también están sucediendo con el equipo creativo", dijo Kennedy a Empire.

"The Force Awakens" (2015), "The Last Jedi" (2017) y "The Rise of Skywalker" (2019) introdujeron una nueva historia y nuevos personajes, como "Rey", "Finn", "Kylo Ren" y Poe Dameron", aunque también trajo de vuelta a miembros del elenco original, incluidos Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher.