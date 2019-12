Rian Johnson defendió su versión de “Luke Skywalker” en “The Last Jedi”

El escritor y director de "The Last Jedi", Rian Johnson, respondió a comentarios sobre su película luego del estreno de "The Rise of Skywalker".

Con el Episodio IX en cines aparecieron críticas a su predecesor, posiblemente la producción más controvertida de las nueve películas de la saga.

Johnson acudió a Twitter para rechaza las afirmaciones de que su versión de Luke Skywalker era un error absoluto.

El director respondió la comparación detallada de un fanático del arco de Luke de la trilogía original y el comportamiento de su personaje en "The Last Jedi", que según los fanáticos socavaron por completo al personaje.

"Esta es la mejor explicación escrita que he visto de cómo Rian Johnson destruye por completo el personaje de 'Luke Skywalker' y casi descarriló la franquicia. Gracias a Dios por que J. J. Abrams entró y limpió el desastre de Johnson", dijo el usuario de Twitter.

Johnson fue decidió responder de manera cortés, pero directa. "Entiendo ese punto de vista, pero estoy completamente en desacuerdo con él. De hecho, creo que no respeta al personaje de Luke al tratarlo no como un verdadero héroe mítico que supera heridas y defectos recurrentes, sino como un personaje de videojuego que ha logrado un encendido binario permanente", escribió Johnson.

Gil, I understand that point of view but I completely disagree with it. In fact I think it disrespects the character of Luke by treating him not as a true mythic hero overcoming recurring wounds & flaws, but as a video game character who has achieved a binary, permanent power-up.