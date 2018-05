Ron Howard y Lucasfilm trabajan en una posible secuela de "Willow"

El cineasta estadounidense Ron Howard aseguró este sábado en su cuenta oficial de Twitter que está trabajando junto a la compañía Lucasfilm en una posible secuela de la famosa cinta de fantasía "Willow" (1988).

"Lo estamos explorando seriamente con los amigos de Lucasfilm. Dedos cruzados", señaló hoy Howard, director de aquella película, como respuesta a un usuario de Twitter que le pidió "más 'Willow', por favor'".

Protagonizada por Warwick Davis, Val Kilmer y Joanne Whalley, "Willow" contaba las aventuras de un enano para proteger a una niña que, según una profecía, estaba destinada a acabar con el poder de una malvada reina.

Howard dirigió esta película que contó como guionista con George Lucas y que también es muy recordada por la conocida banda sonora que firmó James Horner.

En una entrevista con el portal web comicbook.com publicada el pasado 12 de mayo, el realizador sugirió que había "una pequeña conversación" acerca de una nueva cinta sobre "Willow" y apuntó que, si finalmente se llegara a rodar, se centraría en el personaje de Elora Danan, la niña de la cinta original.

Ganador del Óscar a la mejor película y al mejor director por "A Beautiful Mind" (2001), Howard es también el responsable de largometrajes como "Apollo 13" (1995) o "The Da Vinci Code" (2006) y hoy estrena en todo el mundo "Solo", la nueva entrega de la popular saga "Star Wars".

We are seriously exploring it with Lucasfilm folks. Fingers crossed https://t.co/30U3GZTuBY