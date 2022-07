Simon Pegg: "La base de fanáticos de ‘Star Wars’ realmente es la más tóxica"

El actor inglés Simon Pegg fue consultado por sus apariciones en algunas de las sagas más populares del cine y aseguró que los seguidores de "Star Wars" son "tóxicos".

A Pegg se le preguntó en el programa de radio "Jim and Sam" de SiriusXM qué franquicia tiene "los fanáticos más difíciles de complacer" y la respuesta se dirigió a los seguidores de la creación de George Lucas.

"Para ser honesto, y como alguien que, ya sabes, comenzó con las precuelas cuando salieron, la base de fanáticos de 'Star Wars' realmente parece ser la más tóxica en este momento. Probablemente estoy siendo muy controvertido al decir eso", expresó.

El actor que interpretó a "Unkar Plutt" en "Star Wars: The Force Awakens" dijo que él mismo fue una vez un fanático tóxico de "Star Wars", ya que contribuyó a la reacción violenta contra Ahmed Best, el actor detrás de "Jar Jar Binks en "La Amenaza Fantasma". "Por supuesto, había un maldito actor involucrado. Él estaba recibiendo muchas críticas y era un ser humano. Y debido a que recibió mucho odio, sufrió, y me siento terrible por ser parte de eso", señaló.

El acoso en redes sociales hacia actores y actrices de "Star Wars" ha sucedido en los últimos años, como el racismo hacia John Boyega y Kelly Marie Tran en la reciente trilogía, y hacia Moses Ingram por su paso por "Obi-Wan Kenobi" que tuvo el apoyo público de Ewan McGregor.

"Creo que los fanáticos de 'Star Trek' siempre han sido muy, muy inclusivos", sentenció Pegg.