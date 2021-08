"Star Wars: The Bad Batch" fue renovada por Disney para una segunda temporada

La serie animada "Star Wars: The Bad Batch" tendrá una segunda temporada que nuevamente se verá en Disney+, plataforma en la que debutó en mayo pasado.

El anuncio fue hecho por Disney justo en la recta final de la temporada 1, a la espera de sus últimos dos episodios. La anunciada segunda temporada arribará a Disney+ en 2022.

"Todo el equipo de animación de Lucasfilm y yo nos gustaría agradecer a Disney+ y a nuestros fans por la oportunidad de seguir contando la historia de 'The Bad Batch'", dijo el productor ejecutivo Dave Filoni en un comunicado.

Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/p0koLRUzcb