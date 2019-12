"Star Wars: The rise of Skywalker" recibe primeras impresiones poco auspiciosas

La noche de este lunes se produjo el estreno mundial de "Star Wars: The rise of Skywalker" en Los Angeles, California. Pese a que la prohibición de publicar las primeras críticas se levanta recién este miércoles, en redes sociales ya surgieron las primeras impresiones de la película y los resultados no son los más alentadores.

Usando sus cuentas de Twitter los periodistas que accedieron a la función entregaron breves palabras sobre el Episodio IX, coincidiendo en que la producción incluyó una gran cantidad de elementos que puede confundir.

"Es la 'Star Wars' más compleja hasta ahora. Hay muchas cosas que me gustaron, pero el comienzo se ve arruinado con tanta explosión y nuevas tramas... siento que de esta podrían haber salido tres películas", dijo Mike Ryan de The Huffington Post.

Ahí coincidió Chris Taylor de Mashable, quien dijo que "pareciera que tiene la trama de 9 películas en una. Me tomará 9 días procesar todo esto".

"Los momentos emocionales son los mejores, son espectaculares... pero algunas decisiones se sienten como un camino innecesario para corregir ciertas cosas de 'The last Jedi' y algunas derechamente no hacen sentido", sostuvo Laura Prudom de IGN.

Más balanceado fue el comentario de Adam Vary de Variety: "Hay mucho en esta película, pero sus mejores momentos son los más tranquilos y los más humanos".

"Star Wars: The rise of Skywalker" se estrena en Chile este jueves 19 de diciembre.

I’m gonna need a minute to digest #StarWarsTheRiseofSkywalker. There’s so much movie in this movie. But its best moments are the quietest and most human. Giving this more of a think, though. — Adam B. Vary (@adambvary) December 17, 2019

#TheRiseofSkywalker is a lot. It’s like 9 movies of plot in one. Going to take me about 9 days to process. — Chris Taylor (@FutureBoy) December 17, 2019

I’m still processing #StarWars #TheRiseofSkywalker. The emotional highs are spectacular, and there are a lot of payoffs (some earned, some not). But some choices feel like an unnecessary course-correct from The Last Jedi and some just plain don’t make sense. Need to see it again pic.twitter.com/NcgBbAeCVx — Laura Prudom (@LauInLA) December 17, 2019

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER is certainly the most convoluted Star Wars. There is a lot I liked, but the first half gets so bogged down with exposition and new plot and doodads and beacons and transmitters, it feels like it should have been three movies on its own. — Mike Ryan (@mikeryan) December 17, 2019