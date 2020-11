"Un hombre amable y mucho más que Darth Vader": Mark Hamill despidió a David Prowse

Mark Hamill, quien interpretó a "Luke Skywalker" en Star Wars, expresó su tristeza por la muerte del inglés David Prowse, el hombre bajo el traje de "Darth Vader, informada este domingo a los 85 años de edad.

Aunque James Earl Jones le dio al personaje su voz icónica, fue Prowse quien vistió el legendario traje negro y su casco en la trilogía original.

"Es muy triste escuchar que David Prowse ha fallecido. Era un hombre amable y mucho más que Darth Vader. Actor-Esposo-Padre-Miembro de la Orden del Imperio Británico-3 veces Campeón Británico de Halterofilia e Ícono de la Seguridad The Green Cross Code Man. Amaba a sus fanáticos tanto como ellos lo amaban a él", escribió Hamill.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz