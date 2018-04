Steven Spielberg aseguró su salto a las adaptaciones cinematográficas de cómics

Steven Spielberg se adentrará en el universo de películas de DC Comics con la adaptación cinematográfica de "Blackhawk", una cinta de acción y aventuras durante la II Guerra Mundial, informó este miércoles The Hollywood Reporter.

Spielberg, que planea dirigir el filme, producirá este proyecto a través de su compañía Amblin Entertainment y con el apoyo de Warner Bros., el estudio con el que acaba de lanzar "Ready Player One", que lleva ingresados casi 500 millones de dólares en todo el mundo.

"Ha sido maravilloso trabajar con el equipo de Warner Bros. a la hora de llevar 'Ready Player One' a la gran pantalla", indicó el cineasta. "Estoy entusiasmado por reunirme con ellos en 'Blackhawk'", agregó.

El guionista de la cinta será David Koepp, con quien Spielberg ha colaborado previamente en "Jurassic Park", "The Lost World: Jurassic Park", "War of the Worlds" e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull".

"Blackhawk" contará la historia de un escuadrón internacional de pilotos liderados por un hombre llamado Blackhawk, que hizo frente a los nazis en la II Guerra Mundial.

El cómic, uno de los más vendidos en la década de 1940, vio la luz por primera vez en 1941 bajo el sello Quality Comics antes de que DC adquiriera la empresa en 1956. Sus creadores fueron Will Eisner, Bob Powell y Chuck Cuidera.

El próximo proyecto de Spielberg, sin embargo, será la quinta entrega de "Indiana Jones", que se rodará el año que viene. También tiene en cartera una nueva versión del musical "West Side Story".