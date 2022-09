Susan Sarandon se suma a la atención internacional del plebiscito: "Estamos mirando a Chile por el bien de todos"

La actriz Susan Sarandon, ganadora de un Premio Oscar, también se expresó sobre el plebiscito de este domingo en Chile.

La protagonista de "Thelma & Louise" y "Hombre muerto caminando" escribió en Twitter "Estamos mirando a Chile por el bien de todos", citando un tuit en el que una usuaria se refiere a que "el pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación".

Esta frase se suma a la que hizo Mark Ruffalo, actor de Marvel, y que repitió luego con un video, además de las publicaciones del chileno Pedro Pascal.

We’re looking to Chile… for all of our sake. https://t.co/LL7tPO3AFT