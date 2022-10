Sydney Sweeney suma otro proyecto: será protagonista de película de terror "Immaculate"

La actriz Sydney Sweeney, reconocida por "Euphoria" y "The White Lotus", fue confirmada como protagonista de la próxima película de terror "Immaculate".

La estadounidense de 25 años se reencontrará con el director Michael Mohan, con quien ya trabajó en la cinta de 2021 "The Voyeurs".

En "Immaculate", Sweeney será "Cecilia", una mujer devota a la que se le ofrece un nuevo y satisfactorio papel en un ilustre convento italiano. Su cálida bienvenida a la campiña italiana perfecta pronto se interrumpe cuando se vuelve más claro para Cecilia que su nuevo hogar alberga algunos secretos oscuros y horribles.

Con esta cinta, la actriz suma otro proyecto, luego de que se confirmara días atrás que será protagonista del remake de "Barbarella" y que terminara de filmar "Madame Web" de Sony y Marvel.

Sweeney estuvo recientemente nominada por partida doble en los Emmy por "Euphoria" y "The White Lotus", suma créditos en series como "Sharp Objects" y la película "Once Upon a Time in Hollywood", mientras se espera la filmación de la temporada 3 de "Euphoria".