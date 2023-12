Sydney Sweeney vivió dramático momento por mordedura de araña en un rodaje

Un dramático momento vivió la actriz Sydney Sweeney durante el rodaje de la película "Anyone But You" en Australia.

La actriz de "Euphoria" estuvo reciéntemente en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", donde se mostró el instante en el que es mordida por una araña mientras grababa una escena.

"Me está mordiendo, realmente me está mordiendo", grita desesperada la actriz, mientras su coestrella Glen Powell trata de contenerla y le pregunta si realmente fue mordida.

Rápidamente Sweeney fue atendida por el equipo de producción y la mordedura no tuvo mayores consecuencias. De hecho la actriz reveló que se hacían bromas debido al papel de "Spider-Woman" que interpretará en la película "Madame Web".