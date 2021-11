Taika Waititi dirigirá película basada en novela gráfica de Alejandro Jodorowsky

El director neozelandés Taika Waititi será el director de la primera adaptación cinematográfica de la novela gráfica "The Incal" de Alejandro Jodorowsky y Moebius.

El cineasta, reconocido por "Thor: Ragnarok" y "Jojo Rabbit", también co-escribirá el guión junto a Jemaine Clement ("What We Do in the Shadows") y Peter Warren.

"Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky me han influenciado a mí ya tantos otros durante tanto tiempo. Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus personajes icónicos", dijo Waititi en un comunicado.

"Confío plenamente en la creatividad de Taika para darle a 'The Incal' una toma impresionante, íntima y al mismo tiempo de proporciones cósmicas", expresó por su parte Jodorowsky.

"The Incal" es una ópera espacial épica centrada en P.I. John Difool, quien se encuentra con un artefacto místico conocido como Incal, un objeto de gran poder codiciado por muchas facciones en toda la galaxia. A medida que Difool se entera de los poderes y el propósito del Incal, él, junto con un grupo heterogéneo de cohortes poco probables, se embarca a regañadientes en lo que comienza como una misión improbable para salvar el universo.