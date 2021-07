Tarantino analiza "Kill Bill 3" con la hija de Uma Thurman: "Sería muy emocionante"

El director Quentin Tarantino volvió a tantear la posibilidad de hacer una tercera película de "Kill Bill": esta vez junto a Maya Hawke, la hija de la actriz Uma Thurman, quien protagonizó las primeras dos entregas.

"Sería volver a ver a este personaje 20 años después e imaginar a 'la Novia' (el personaje de Thurman) y a su hija, 'Bebe', habiendo vivido en paz por 20 años y de pronto esa paz se ve quebrantada y ahora deben huir", dijo el cineasta a modo de sinopsis en el podcast "The Joe Rogan Experince"

Luego agregó que "solo la idea de poder tener a Uma y a su hija Maya en esto es jodidamente emocionante".

Desde el estreno de "Kill Bill 2" en 2004, Tarantino ha hablado públicamente sobre una posible tercera entrega, la cual se centraría en "Nikki", la hija de "Vernita Green" (Vivica A. Fox) que observa el asesinato de su madre a manos de "La novia" en la cinta original.

De concretarse, esta será la décima película en la filmografía de Quentin Tarantino, quen ha advertido que se retirára tras lograr este hito.

Por su parte Maya Hawke ya acumula una colaboración con el director gracias a su actuación en "Once upon a time... in Hollywood".