Televisión canadiense cortó “cameo” de Donald Trump en “Mi Pobre Angelito 2”

El popular "cameo" del ahora presidente Donald Trump en "Mi Pobre Angelito 2" fue recortado de la versión de la película transmitida por la televisión pública canadiense.

No está claro cuándo CBC eliminó por primera vez el cameo de Trump de la película, pero se ha editado desde al menos diciembre de 2015, según los espectadores. CBC explicó que la cinta "fue editada para permitir el tiempo comercial dentro del formato", según el sitio conservador PJ Media.

En el cameo de 10 segundos, "Kevin McCallister", interpretado por Macaulay Culkin, entra al hotel Plaza y se topa con Trump, entonces el dueño del emblemático establecimiento de Manhattan, y le pregunta cómo llegar al vestíbulo.

La historia del corte de escena, publicada en Navidad, provocó la condena del hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr. "Patético", escribió en Twitter.

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe