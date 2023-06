Tenoch Huerta, actor de "Black Panther", enfrenta dos nuevas acusaciones por abuso sexual

El actor Tenoch Huerta, conocido por papeles en películas como "Los 33" y "Black Panther: Wakanda Forever", enfrenta dos nuevas acusaciones por abuso sexual.

De acuerdo a la saxofonista mexicana Elena Ríos, la primera en señalar al intérprete como un "depredador sexual", dos mujeres enviaron sus testimonios, donde exponen a Huerta por abusos y comentarios misóginos.

⚠️ Aprovecharse de una situación difícil de comprobar.



⚠️ Retirarse el condón sin acuerdo mutuo.



⚠️ Existe el riesgo de embarazo y enfermedad de transmisión sexual.



⚠️ Se ausentó y evadió su responsabilidad.@TenochHuerta eres un violador e irresponsable.



🧵 pic.twitter.com/epkvoDZMBi — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 22, 2023

"A mi también me pasó, conocí a Tenoch en un lugar de la Del Valle y comenzamos a hablar (...) Cogimos, se vino, y 'sin que yo me diera cuenta' se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido", afirmó una mujer en el relato compartido por la artista.

El segundo testimonio fue enviado por una extrabajadora de una muestra cinematográfica, quien fue despedida tras defender a una conocida de comentarios hechos por el actor.

"El director de la muestra, salía con una conocida, quien también trabajaba en la muestra. Él se quitó el condón y ella le pidió que ambos fueran a hacerse una prueba de VIH (...) El tipo platicó emputadísimo que la chica lo había 'obligado' a hacerse una prueba de VIH", se lee en la captura de pantalla. "Tenoch se rió, dijo que seguro era una pinche morra que se metía con todos, que era una dramática, que él hacía lo mismo de quitarse el condón porque 'no era lo mismo'".

Las abrazo mucho compañeras, ya no estamos solas porque desde el amor nos acompañamos.



Gracias por denunciar:



⭕️ Abuso sexual.



⭕️ Camaradería entre machos donde @TenochHuerta reconoce que se quita el preservativo porque “no es lo mismo”.



⭕️ Despojo de su trabajo.



🧵 pic.twitter.com/qU9MI3IdCK — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 23, 2023

"Yo me retiré y les dije a ambos que eran unos violadores misóginos. Perdí todo el trabajo que hice en la muestra de cine y parte de él se lo adjudicaron a Tenoch", reveló la mujer, que decidió resguardar su identidad.

Hasta ahora Huerta ha negado el testimonio de Ríos, anunciando ya tiene un equipo legal para proteger su reputación y "refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios".