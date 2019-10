"The Batman" ya tiene a su villano: Paul Dano interpretará al Acertijo

Luego que las negociaciones con Jonah Hill no llegaran a buen puerto, Warner Bros. encontró a un sustito de lujo para hacerse cargo de uno de los villanos emblemáticos de Gotham City.

Se trata del actor Paul Dano, quien interpretará al Acertijo. Según informó THR, el intérprete de cintas como "There Will Be Blood" y "The Prisoners" aceptó ser parte de la cinta dirigida por Matt Reeves.

Así, Dano se sumará a un elenco compuesto por Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Gatubela) y Jeffrey Wright (Comisario Gordon).

Diversos actores han interpretado a este villano, desde Frank Gorshin, John Astin y Jim Carrey. Ahora Paul Dano será otro en hacerlo.

Se espera que "The Batman" comienza sus grabaciones durante el 2020 para estrenarse el 2021.