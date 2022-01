"The Black Demon": Fernanda Urrejola será parte del elenco de nueva superproducción

Fueron recientemente revelados los nombres de las estrellas que serán parte de un nuevo thriller,"The Black Demon", y dentro de ellos figura el de la actriz chilena Fernanda Urrejola.

El proyecto está en manos del director de "Rambo: Last Blood", Adrian Grünberg, y dentro del elenco se encuentran el actor mexicano-estadounidense Julio Cesar Cedillo quien al igual que Urrejola participó en "Narcos: México" y Josh Lucas de "American Psycho".

Sobre la sinópsis, trata sobre cómo un petrolero y su familia, al quedar varados, intentarán deshacerse de un amenazante tiburón prehistórico, el magalodón.

"Talentosos, comprometidos y con el corazón y el alma abiertos: eso es lo que todos los directores buscan en un elenco. Y cada uno de estos actores aporta los componentes básicos del mosaico cultural que conforma 'The Black Demon'", expresó Grünberg.

Urrejola ha tenido un brillante ascenso en la industria del cine de Estados Unidos durante los úlitmos cuatro años. Últimamente ha sido parte de proyectos de alto nivel, como "Party of Five", "The Woods" y "Cry Macho", donde actúa junto al mítico Clint Eastwood.