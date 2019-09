"The French Dispatch", la nueva película de Wes Anderson con elenco de lujo

Para 2020 está fijado el estreno de "The French Dispatch", la próxima película del reconocido director Wes Anderson, la cual será su primer trabajo con actores reales desde "The Grand Budapest Hotel" de 2014.

La cinta no tiene mayores detalles pero hasta ahora se sabe que es "una carta de amor a periodistas ambientada en un puesto de avanzada de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX y se centra en tres historias".

Como es habitual en la carrera de Anderson, el elenco contará con consagrados y populares actores y actrices, entre ellos parte de sus colaboradores habituales.

Frances McDormand, Bill Murray, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Kate Winslet, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman y Henry Winkler son algunos de los actores de "The French Dispatch".

Fox Searchlight Pictures adquirió los derechos a nivel mundial de "The French Dispatch", extendiendo la larga colaboración del estudio independiente con el cineasta. La compañía ha lanzado cuatro de las películas de Anderson, incluidas sus dos más recientes, la animada "Isle of Dogs" y "The Grand Budapest Hotel".