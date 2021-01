"The Many Saints of Newark": Película precuela de "Los Soprano" retrasa su estreno

La película precuela de "Los Soprano", "The Many Saints of Newark", retrasó su estreno según informaron diversos portales estadounidenses.

Ahora, la cinta dirigida por Alan Taylor y con David Chase, creador de la serie, a cargo del guion, llegará a los cines el 24 de septiembre de la mano de New Line.

Originalmente estaba prevista para el próximo 12 de marzo, pero al igual que otras producciones, decidieron correrla de fecha.

Recordemos que en la cinta, el hijo de James Gandolfini, Michael, dará vida a un joven Tony Soprano. Por su parte, Alessandro Nivola es Dickie Moltisanti, Billy Magnussen interpretará Paulie Walnuts, Corey Stoll a Junior Soprano y John Magaro será

El reparto también incluye a Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Michaela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta y Vera Farmiga.