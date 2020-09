"The Prom", primera película dirigida por Ryan Murphy para Netflix, anuncia fecha de estreno

Tras crear y escribir un par de series y producir una película, finalmente el acuerdo entre Netflix y Ryan Murphy tendrá la primera cinta dirigida por el estadounidense "The Prom" con fecha confirmada de estreno.

Murphy utilizó las redes sociales para anunciar que su nueva película estará disponible en Netflix desde el 11 de diciembre, semanas después de retomar y concluir el rodaje tras pausarse por la pandemia de coronavirus.

"The Prom" se basa en un concepto original de Jack Viertel y un libro de Bob Martin y Chad Beguelin, que se centra en la adolescente Emma que quiere llevar a su novia al gran baile de su escuela. Sin embargo, sus esperanzas se ven aplastadas después de que a la pareja se le prohibió asistir juntas al baile.

La película cuenta con un elenco encabezado por Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Keegan-Michael Key y Kerry Washington.

On DECEMBER 11, let Netflix take you to THE PROM you didn't get this year. pic.twitter.com/879qL1de5n