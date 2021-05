Timothee Chalamet interpretará a un joven "Willy Wonka" en nueva película de origen

El actor Timothee Chalamet será el protagonista de "Wonka", una nueva película de Warner Bros. centrada en los orígenes del emblemático personaje de "Charlie y la fábrica de chocolates" (1971), "Willy Wonka".

En la cinta el nominado al Oscar interpretará a una versión joven de "Willy Wonka" antes y durante la instalación de su mágica fábrica de dulces, según detalla Deadline.

La película será dirigida por el elogiado cineasta británico Paul King, conocido por ambas películas de "Paddington".

De acuerdo al portal estadounidense, esta será la primera vez que Chalamet muestre en la pantalla grande sus habilidades como bailarín y cantante, ya que se espera que esta producción cuente con varios segmentos de musical.

Además de "Wonka", el joven actor estadounidense prepara apariciones en un puñado de producciones donde destaca "Dune" de Denis Villeneuve, "The french dispatch" de Wes Anderson y "Don't Look Up", donde compartirá elenco con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

La película sobre los orígenes de "Willy Wonka" se estrenará en 2023.