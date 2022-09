Tras trabajar juntos en "Call me by Your Name", el director Luca Guadagnino y el actor Timothée Chalamet se reúnen en la película "Bones and All", que sigue a dos amantes caníbales mientras se embarcan en un viaje por carretera a través de los Estados Unidos de la era Reagan. La película se estrena en noviembre próximo.

LEER ARTICULO COMPLETO