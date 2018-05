Tom Cruise anunció el regreso de "Top Gun" con primera imagen promocional

Lo que muchos fanáticos estaban esperando ya no es una realidad. Tom Cruise confirmó "Top Gun 2".

El actor utilizó sus redes sociales para informar que comenzaron las grabaciones de esta segunda parte.

Para ello, compartió una imagen con el mensaje "Feel the need", la cual logró más de 40 mil me gustas en Twitter.

Según informó Variety, se desconocen mayores detalles de este regreso de "Top Gun", aunque Maverick, el personaje de Cruise, sería un instructor de vuelo con la aviación militar viviendo fuertes cambios.