Tom Felton revela que le hizo bullying a Emma Watson: "Fue algo estúpido"

En su nuevo libro autobiográfico el actor Tom Felton reveló un episodio de bullying que protagonizó junto a Emma Watson cuando ambos eran miembros del elenco de "Harry Potter".

En la obra, titulada "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", Felton contó que en ocasiones se burlaba de los bailes que Watson, en ese entonces de 9 años, hacía durante los rodajes de las películas del chico mago.

"Con mis compañeros nos acercábamos donde Emma estaba bailando y comenzábamos a reírnos cada vez más fuerte a medida que ella bailaba", recordó el actor, que en ese momento tenía 12 años.

"Estábamos siendo unos chicos de mierda, unos sin vergüenza y todo porque creíamos que molestar a la gente era cool, pero Emma estaba visiblemente molesta por nuestra reacción sin sentido. Me sentí como un idiota y aún lo sigo sintiendo", agregó.

Pese al desagradable momento, Tom Felton indicó que con el tiempo se disculpó con Emma Watson y esta las aceptó. "Fue un acto estúpido y típico de adolescente, cosas que suceden todos los días", concluyó el británico.