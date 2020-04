Tom Hanks reaparece tras coronavirus como anfitrión de "Saturday Night Live"

En el regreso del programa "Saturday Night Live" en versión cuarentena, el actor Tom Hanks fue el anfitrión de la noche en su primera reaparición pública tras estar contagiado por coronavirus.

El estadounidense, vestido de traje, hizo un monólogo desde su casa y comenzó diciendo que "es un momento extraño para tratar de ser gracioso, pero tratar de ser gracioso es lo que es SNL, así que pensamos, qué diablos, vamos a intentarlo... ¿Por qué yo como anfitrión? Bueno, por mi parte, he sido el canario famoso en la mina de carbón por el coronavirus".

"Desde que me diagnosticaron, me he parecido más al padre de Estados Unidos que nunca, ya que nadie quiere estar cerca de mí por mucho tiempo, y hago que la gente se sienta incómoda", bromeó.

"Me diagnosticaron por primera vez en Australia. Ahora, la gente de Australia es fantástica en todos los sentidos, pero usan grados Celsius en lugar de Fahrenheit cuando te toman la temperatura, así que cuando entran y dicen, 'tienes 36', lo que me pareció muy malo, resulta que 36 está bien. 38 es malo. Básicamente, así es como Hollywood trata a las actrices femeninas", afirmó.

Hanks también remarcó que se encuentran bien tras superar el COVID-19. "Estamos acurrucados como todos deberíamos estar. De hecho, con este traje, esta es la primera vez que uso algo más que pantalón de buzos desde el 11 de marzo", expresó.

El actor también habló de cómo se realizaría en época normal un capítulo de SNL e incluso lanzó un breve "monólogo de preguntas y respuestas", tomando preguntas de sí mismo disfrazado.

Finalmente, Hanks expresó: "Oye, mantente a salvo, estamos en esto durante todo el tiempo, y lo superaremos juntos".

"Vamos a agradecer a nuestros trabajadores del hospital, a nuestros equipos de primeros auxilios y a todos los ayudantes, a los trabajadores de supermercados, a quienes entregan nuestra comida, a quienes nos están haciendo comida para llevar, a los hombres y mujeres que mantienen a este país funcionando momento en que los necesitamos más que nunca".