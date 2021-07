El actor Tom Hardy debutará como guionista en "Venom: Let There Be Carnage", la segunda película del antagonista de "Spider-Man" que él mismo protagoniza.

La guionista de ambas cintas, Kelly Marcel, dijo a Empire que el intérprete participó de la creación de la historia de esta secuela. "Estuvimos meses desenmarañando la historia por FaceTime, mezclando ideas, viendo qué sirve y qué no", dijo la escritora.

"Entonces tomé todo lo que hablamos y me encerré en un lugar por tres meses en silencio para escribir el guión", agregó.

Debido a este trabajo Hardy será incluido dentro de los créditos de la historia de esta nueva cinta de "Venom", algo inédito en su carrera en Hollywood.

"Esto es nuevo para él, el tener su crédito, pero no es una novedad que esté tan involucrado. Él está 100% comprometido con todo lo que hace", concluyó Kelly Marcel.

El estreno de "Venom: Let There Be Carnage" está fijado para el próximo 24 de septiembre.