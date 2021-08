Tom Hardy "haría cualquier cosa" para tener a "Venom" y "Spider-Man" en una película

El actor Tom Hardy, protagonista de "Venom", afirmó que confía en que Sony y Marvel Studios puedan mostrar un cruce entre su personaje y "Peter Parker" de Tom Holland.

Hardy dijo a Esquire que "yo sería descuidado si no estuviera tratando de dirigir ningún tipo de conectividad. No estaría haciendo el trabajo si no estuviera despierto y abierto a cualquier oportunidad o eventualidad o si no estuviera emocionado por eso".

Los derechos cinematográficos de "Spider-man" y de los personajes a su alrededor, como "Venom", pertenecen a Sony y la aparición del superhéroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel se logró tras un acuerdo entre Sony y Disney.

El británico incluso se atrevió a ir un paso más allá y planteó que para que ocurra el encuentro entre "Venom" y "Spider-man" solo se necesita conversar y llegar a acuerdos.

"Obviamente, es un gran cañón para saltar, para ser atravesado por una sola persona, y se necesitaría un nivel mucho más alto de diplomacia e inteligencia, sentarse y hablar, para enfrentar una arena como esa", dijo.

"Si ambas partes están dispuestas y es beneficioso para ambas partes, no veo por qué no podría ser", declaró Hardy.

"Espero y con fuerza, con ambas manos, empujar, con entusiasmo, hacia ese potencial, y haría cualquier cosa para que eso suceda, dentro de lo que es correcto en los negocios", sentenció.