Tom Hardy tiene nuevo proyecto: protagonizará "Havoc" de Gareth Evans para Netflix

El director galés Gareth Evans firmó un acuerdo exclusivo con Netflix para producir y dirigir películas para el estudio, partiendo con el thriller de acción "Havoc" protagonizado por Tom Hardy.

El actor británico se sumó al proyecto también como productor y será su próximo proyecto luego de estrenar en 2020 "Capone" y terminar la filmación de la secuela de "Venom".

La historia de "Havoc" se desarrolla después de que un negocio de drogas salió mal, cuando un detective magullado debe abrirse camino a través de un inframundo criminal para rescatar al hijo separado de un político, mientras desentraña una profunda red de corrupción y conspiración que atrapa a toda su ciudad.

Evans se hizo conocido por las películas "Merantau" y "The Raid 1" y "The Raid 2", además de crear la serie "Gangs of London".