Tom Holland asegura que trailer de "Spider-Man" es solo "la punta del iceberg"

El actor Tom Holland reaccionó al comentado estreno del trailer de "Spider-Man: No way home", la nueva cinta que protagonizará como el héroe arácnido.

A través de su cuenta de Instagram el intérprete de "Peter Parker" agradeció "el amor y el apoyo que han mostrado por la película" y agregó que "honestamente, esto es solo la punta del iceberg".

"No tienen idea de qué más vendrá. Esto es muy emocionante. Los amo y gracias por su apoyo", concluyó Holland.

Luego de filtrarse el fin de semana, este lunes Sony Pictures estrenó oficialmente el primer trailer de "Spider-Man: No way home", confirmando la presencia de Benedict Cumberbacht como "Dr. Strange" y Alfred Molina como "Dr. Octopus", además de tantear la presencia de otros villanos clásicos de la saga.

"Spider-Man: No way home" será estrenada el próximo 17 de diciembre de 2021.

'That is just the tip of the iceberg, you have no idea what else is to come' 👀



Tom Holland reacts to the #SpiderManNoWayHome trailer on IG stories pic.twitter.com/3Cyycb2abt