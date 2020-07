Tom Holland se sometió a un test de coronavirus para iniciar grabaciones de "Uncharted"

Ya está todo listo para comenzar el rodaje de "Uncharted", la accidentada película basada en la franquicia de videojuegos de Naughty Dog sobre el joven buscador de tesoros Nathan Drake.

Con Tom Holland como protagonista, la cinta tuvo que frenar sus filmaciones por la pandemia. Ahora, regresaron al ruedo con el intérprete de "Spider-Man: Homecoming" realizando un test de coronavirus.

tom holland getting tested for covid-19 is the content i live for pic.twitter.com/hjL19D9HUP