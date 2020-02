Trump por "Parasite" en los Oscar: Tantas películas geniales y la ganadora es de Corea del Sur

Durante una actividad este jueves en Colorado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo duras palabras sobre la película "Parasite", ganadora de cuatro Premios Oscar, incluido Mejor Película.

"¿Qué tan malos fueron los Premios de la Academia este año? ¿Lo vieron?", preguntó el Mandatario, provocando burlas de la multitud. "La ganadora es... ¡una película de Corea del Sur! ¿Qué demonios fue todo eso?", dijo Trump.

"Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio. Además de eso, ¿les dan la mejor película del año? ¿Era buena? No lo sé. Vamos a recuperar 'Lo que el viento se llevó' ¿Podemos recuperar "Lo que el viento se llevó", por favor?", expresó el Presidente estadounidense.

"Tantas películas geniales y la ganadora es de Corea del Sur. Pensé que era la mejor película extranjera, ¿verdad?", se lamentó Trump.

Una de las respuestas a las palabras del Mandatario fue por parte de la distribuidora de la cinta de Bong Joon-ho, la compañía Neon. "Comprensible, no puede leer", escribieron en la cuenta.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw