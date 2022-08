Con la película en pleno rodaje, "The Ballad of Songbirds and Snakes", la película precuela de "Los Juegos del Hambre", presentó su primera imagen en la que aparecen Rachel Zegler como Lucy Gray Baird y Tom Blyth como Coriolanus Snow, el futuro Presidente de Panem. La cinta se estrena en noviembre de 2023.

