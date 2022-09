Versión extendida de "Spider-Man: No Way Home" llegará a los cines chilenos

La versión extendida de la película "Spider-Man: No Way Home", que este fin de semana debutó en Estados Unidos, confirmó su estreno en Chile para el próximo 15 de septiembre.

Titulada como "Spider-Man: No Way Home. La Versión Con Más Cosas Divertidas", la cinta promete mostrar 11 minutos de escenas inéditas que no fueron parte del corte original.

Entre esos momentos se incluyen más apariciones de los "Spider-Man" de Tobey Maguire y Andrew Garfield, además de una nueva escena post créditos.

Las entradas para ver esta película ya están disponibles en las diversas cadenas de cine del país.