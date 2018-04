Vestuarista reveló el gigantesco trabajo que hizo para "Avengers: Infinity War"

Se habla de miles vestimentas creadas para "Avengers: Infinity War". No hay números específicos, porque durante la producción la película continuaba demandando más y más piezas para las filmaciones. Es por ello que Judianna Makovsky, la diseñadora de vestuario del gran crossover de Marvel, ya perdió la cuenta de todas las piezas que creó. Esto contemplando también que trabajó para las dos próximas películas del equipo superheroico al mismo tiempo.

Makovsky no está ajena a las grandes producciones, anteriormente trabajó en el departamento de vestuario de "The Hunger Games", "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" y prácticamente es una residente más del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su sigla en inglés), franquicia a la que llegó gracias a su participación en "Captain America: The Winter Soldier", para posteriormente hacerse cargo de "Guardians of the Galaxy, Vol. 2" y "Captain America: Civil War".

En conversación con Cooperativa, Makovsky explicó que "cuando recién entré al MCU, con los hermanos Russo, ellos quisieron llevar el diseño hacia un lugar que tuviese base en la realidad, sin un perfil tan comiquero, y a medida que hemos avanzado quisimos mantener esa sensibilidad. Fue un poco más complicado hacer eso con 'Avengers', porque el grupo siempre ha tenido un mundo más brillante y colorido".

Debido a esta razón, "esta película es un poco más colorida que las anteriores de los hermanos Russo, porque tuvimos que condensar todos los mundos del MCU en una sola. Pero los personajes como tal, al encontrarse con los Russo, siguen teniendo esa naturaleza inspirada por la realidad".





El gran desafío

Las reuniones para el desarrollo visual de "Avengers: Infinity War" no eran cortas. La mayoría de las veces estaban todos los primordiales involucrados en la película. Desde los directores, Anthony y Joe Russo, pasando por el responsable de la cinematografía Trent Opaloch, la misma Judianna Makovsky e incluso el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, marcaban presencia en la sala para los encuentros. Pero el reto principal siempre fue el mismo.

"Fue muy interesante tomar 10 años de trabajo en distintas películas y poner todo en una sola película, saltando de un set a otro sin hacer que se sientan como trabajos diferentes. Ese fue nuestro punto principal de discusión en la pre producción: cómo hacemos que todos estos personajes estén en una película y no se vea extraño", reveló Makovsky.

"Al trabajar con nuevos personajes, le bajamos los tonos, re diseñamos sus trajes. Algo que también dependía de cómo iban a ser filmados, por la ubicación de la cámara y cualquiera que fuera la locación en la que iban a trabajar. Todo ayudaba a unificar las cosas en un solo mundo. Por eso la unión colaborativa era importante".

De hecho, Makovsky confiesa que nunca había trabajado tan de cerca con el departamento de efectos especiales, "pero en las películas de Marvel son como mis mejores amigos".

"Hablamos todos los días, cómo hacemos esto o lo otro. A veces es como 'no podemos hacer esto en CGI, tendrás que hacerlo de forma plástica'; o si es CGI, decían 'tendremos que crear una maqueta ¿cómo lo harías?'. Incluso si es un personaje como 'Rocket' (el mapache de 'Guardians of the Galaxy'), del cual tenemos un pequeño maniquí para el que creamos su traje, los esbozamos y lo construimos en su tamaño. Es una colaboración entre los departamentos".

El caso del segundo ejemplo arrojado por Makovsky es lo que ocurrió con el máximo villano en estas películas: "Thanos". Para él la gente de efectos especiales se acercó al departamento de vestuario y dijo "si tuvieran que hacer físicamente esta ropa, ¿cómo sería?".

Entonces, "hicimos el desarrollo principal, sobre cómo lo haríamos, les entregamos muestras, sobre cómo se cortaría o moldearía con láser, cómo le darías texturas al traje o cómo filmarlo; nosotros les dimos esa información y ellos partieron desde ese punto. En orden de hacer que las cosas se vean más reales, nosotros hacemos toda la investigación y desarrollo con ellos".



¿Perdimos el respeto por los efectos especiales reales?

"No creo que eso pase", apuntó categórica Makovsky ante la interrogante. Un cuestionamiento que bien se alza como una inquietud legítima, pensando en que las imágenes computarizadas inundan cada vez más nuestras pantallas de cine.

Se han logrado grandes cosas con este trabajo digital, sin duda, sobre todo si pensamos en ejemplos como "The Lord of the Rings", "Avatar" o más recientemente en la nueva trilogía de "Planet of the Apes"; pero también hay fracasos rotundos como el traje de "Green Lantern" o las garras de "X-men Origins: Wolverine".

Según Makovsky, "los actores descansan en su vestuario y sus accesorios para sus interpretaciones. Siempre va a existir algo real. Tienen un mejor desempeño cuando cuentan con un vestuario físico. A veces tienen un traje para desplazamiento, que es como utilizar la mitad de una prenda, porque no pueden moverse bien, ya que a veces las películas requieren cosas que realmente no funcionan cinéticamente".

"Eso se nota en la actuación, si tienen puesto algo real o no; o si están reaccionando a un ambiente que los rodea. Hay películas en que han hecho todo en CGI y es evidente: los actores no se relacionan con nada", añadió.



Y todo lo demás es un spoiler...

Para Makovsky, los principales cambios que tendrán los superhéroes en sus apariencias tienen que ver con "la tecnología o la historia".

"En el caso de los trajes para el Capitán América, todos tienen que ver con la evolución de su historia. Sobre lo que evidentemente no puedo decir mucho, porque hay spoilers ahí. Pero sucede lo mismo con Iron Man y Hulk: lo que la narrativa dicta, es la dirección que seguirás para crear su iconografía".

Y ¿qué pasa con Hawkeye y Ant-Man? "No puedo decirte", comentó entre risas Makovsky. "Lo que sí te puedo contar es que aparecen en algún punto de las dos películas. No puedo revelar cuándo o dónde, pero... Eso es todo".

Lo importante, finalmente, apuntó Makovsky, es que en "Avengers: Infinity War" cada personaje "tiene su propia historia, nadie está ahí por un minuto y luego desaparece, hay equidad de tiempo para cada uno, todo tiene sentido y todo lo demás es un spoiler, así no puedo decirlo".