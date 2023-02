Vin Diesel quiere que Robert Downey Jr. interprete la "antítesis" de Toretto en la última película de "Rápidos y furiosos"

Recientemente se estrenará la última película de la saga de carreras "Rápidos y furiosos", "Fast X" y quien interpreta a Toretto, Vin Diesel, ya está hablando de sus ideas de elenco para la parte final.

En charla con el sitio Variety, Diesel opinó que Robert Downey Jr. sería un compañero de reparto ideal, y específicamente, manifestó su anhelo de que el mismo "Iron Man" encarne a un villano.

"Sin contarles demasiado sobre lo que ocurre en el futuro, hay un personaje que es la antítesis de Dom, que promueve la inteligencia artificial y los autos sin conductor y la filosofía de que con eso se va tu libertad", señaló.

Si bien no confirmó ni desmintió su eventual presencia, con respecto a detalles de la trama añadió que "hay alguien que cree que ese es el futuro, y eso choca directamente con la mentalidad de Toretto".

"Fast X" corresponde a la primera mitad de las dos partes de la final, dirigida por el autor de títulos como "Lupin" y "Now You See Me", Louis Leterrier y con el debut de Jason Momoa en la franquicia, sumado a Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno, Brie Larson.